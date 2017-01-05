Установить шаблон сайта на работающий интернет-магазин (битрикс)

Для сайта https://goo.gl/kA1YQm работающем на Joomla нужно установить стандартную рабочую форму ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (Имя, Тел, Е-мейл, Сообщение) на странице Стоимость. Также есть необходимость вставлять эту форму и на другие страницы этого же сайта. Я ...