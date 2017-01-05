Установить шаблон сайта на работающий интернет-магазин (битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки158 просмотров

Необходимо установить шаблон (шаблон имеется, nulled) на действующий, простой интернет-магазин на битриксе. С сохранением работоспособности сайта, категорий, товаров, связей, страниц и т д.

8 лет назад
slyass
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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