Настроить goip4 + asterisk + интегрировать в битрикс24

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Настроить goip4 + asterisk + интегрировать в битрикс24 для контроля-записи звонков и экспорта данных в СРМ Битрикс24.

Просьба оставлять заявки со стоимостью и иметь опыт подобного рода работ.

Asterisk
8 лет назад
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов(-1)

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