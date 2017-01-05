Пара небольших правок Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки120 просмотров

1. Сайт alaskabrewery.ru - не отправляется форма обратной связи. При правильном заполнении - просто не реагирует на кнопку "Отправить".

2. Есть небольшая простая учетная система (движение денег в разреза проектов и контрагентов). По ней есть несколько небольших правок.

Прошу оценить задачу №1. По второй - поговорим отдельно.

Django
8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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