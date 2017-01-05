Пара небольших правок Django

1. Сайт alaskabrewery.ru - не отправляется форма обратной связи. При правильном заполнении - просто не реагирует на кнопку "Отправить".

2. Есть небольшая простая учетная система (движение денег в разреза проектов и контрагентов). По ней есть несколько небольших правок.

Прошу оценить задачу №1. По второй - поговорим отдельно.