Разработка веб-интерфейса для существующей БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок250 просмотров

Ищу php-разработчика для написания веб-интерфейса для существующей БД.

Необходимо реализовать:

  • формы для заполнения справочников;
  • поисковые формы;
  • разграничение уровней доступа;
Используемые технологии: php 5.4, mySQL 5.5.45 (PHP расширение: mysqli)

Я предоставляю дамп БД.

Алексей

MySQLPHP
8 лет назад
LeaF_AVF
Алексей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$85
5 дней
Только положительные эмоции от общения и совместной работы. Всячески рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за интересную задачу

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад