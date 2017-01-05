Добрый день. Требуется сделать (модернизировать) форум Функциональный, без излишеств, с хорошим дизайном. Пожалуйста, указывайте ваши сроки, цену, примеры работ.
Изменить постер
имеется рабочий постер: авторизация на идентичные сайты джумлы, публикация в блог картинки, текста и тегов. данные авторизации берутся из файла. постинг происходит пока открыта страница, на которой отображается процесс постинга на сайты из списка.
нужно изменить: нужно сделать постинг по крону. т.е. создаю заметку как и раньше, но она сохраняется в бд постера. постинг делается скриптом по крону в порядке очереди. после постинга запись удаляется из очереди в бд, в отчете фиксируется результат постинга (что успешно/что нет и по какой причине).
в бд сохраняются данные:
название заметки
фото (фото также сохраняется в папке на сервере и при удалении из бд постера файл также удаляется)
категория
текст
теги
стоимость, срок начала?
PS: постер делал https://www.weblancer.net/users/hiberok/ но из-за загрузки нет времени на доделку
пример кода во вложении
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