интересует корпоративный мессенджер или отдельная разработка под наши требования или разработка коммерческого мессенджера. Интересует безопасное общение, в первую очередь для корпоративного общения. С функциями отправки фотографий, смайликов. по принципу традиционных мессенджеров. Желательно без привязки к ...
Форум на вордпрессе
Добрый день.
Требуется сделать (модернизировать) форум
Функциональный, без излишеств, с хорошим дизайном.
Пожалуйста, указывайте ваши сроки, цену, примеры работ.
Заявки фрилансеров
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