Создается проект для ценителей текстовых ролевых игр. Необходим программист, который сможет сделать именно такой портал. Основная суть - анонимность и возможность вести литературные игры с несколькими людьми. Смета: $34.
Адаптивная landing page - дизайн и программирование
Требуется создать адаптивную landing page с заполняемой формой.
Образец здесь: http://qualitywindows.ca/ Форма будет немного другая.
Заявки фрилансеров
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