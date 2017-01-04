Организация оn-line продажи на сайте фармкомпании

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Закрыт2 заявки180 просмотров

Для сайта http://austpharma.com.ua/ нужно организовать оn-line продажу препаратов. ТЗ прилагаю.

Сайт на Модексе. Продажа через liqpay.

8 лет назад
lesya19691969
Леся 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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