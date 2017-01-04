Организация оn-line продажи на сайте фармкомпании

Прошу отвечать, только если у вас есть выполнения аналогичных задач с использованием нужных библиотек к php (прошу указать, каких именно). Необходим скрипт, который из полученного docx файла-шаблона возвращает docx-файл, преобразованный по следующему алгоритму: ...