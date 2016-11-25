Конструктор именных чехлов

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Закрыт29 заявок626 просмотров

Нужно разработать конструктор чехлов, пример уже рабочего: 

Чехлы со своим фото – endorphone.com.ua/conf/ 

Именные чехлы – personalcase.endorphone.c... 

Напишите ориентировочные сроки на разработку, и стоимость. 

Детально обсудить далее готов в скайпе.

8 лет назад
kertiz
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

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