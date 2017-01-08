Добрый день. Нужен человек или команда, который/которые знают не по наслышке, что такое CMS DLE. Front-end готов полностью, нужно под него написать Back-end. Что конкретно требуется: 1) Мелкие изменения в профиле ...
Простая работа для PHP программиста
Нужен программист, который сделает простую страницу с обратной связью и минимальным функционалом.
Внешне вот так: https://gyazo.com/cecde1425e6d74461824346f58b7bf77 - подскажу где верстку формы отправки скопировать один в один.
Вместо поля имя - название сайта.
Это поле + емейл - изменить в форме нельзя, они прямо в код забиты.
То есть пользователь может менять только телефон, тему *, текст сообщения
После заполнения все эти данные приходят на мой емейл.
В поле subject нужен текст: "Поддержка сайта" + название сайта + тема письма
При этом нужно внедрить нестандартный функционал.
А именно: проверку на предельную дату, когда можно воспользоваться формой.
То есть мне нужно иметь возможность ограничить возможность отправки формы после определенного периода, например, после 30 дней с момента копирования формы на ftp (фактически от даты создания php-файла формы на сервере). Количество дней задается в самом файле. Плюс чтобы можно было просто задать конечную дату в файле. По умолчанию - применяется число дней от момента создания файла, а в ручном режиме - указанная крайняя дата (приоритетнее).
Пока дней меньше - отправить форму можно.
Если дней уже больше, например, дата создания самого файла формы 25.11.2016, а текущая дата = 26.12.2016, то отправить ее уже нельзя.
Вся страница с формой в этом случае сразу при открытии затемняется, и во всплывающем окошке выводится произвольный текст (где взять внешний вид окошка тоже подскажу). В итоге заполнить и отправить форму становится невозможным.
Работа простая, подойдет даже для новичков.
Бюджет 500 руб. Нужно сделать в течение 1-2 дней.
Оплата по факту Яндекс или Вебмани.
Выбранный исполнитель
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