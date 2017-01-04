"переезд" на https

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

ТЗ:

  • Внести необходимые изменения в robots.txt и карту сайта
  • Настроить 301 редирект со страниц http на https
  • Изменить все ссылки в коде сайта, где они есть (в файлах, базе, конфигурации ит.п.) на https и сделать их относительными.
оплата по факту
8 лет назад
strelok2
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров