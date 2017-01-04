Ищу PHP прогера. Цель - прогер даёт код

Требуется программист который хочет работать

Устал от программистов - запой, жена обидела, кошка окатилась... Такое чувство, что в мире остались только программисты с личными проблемами и запойные наркоманы.

Проект временный - не постоянный.

Главное требование: не наркоман и не алкаш ( может тесты просить высылать уже не знаю )))))) ), стабильная психика ( если жена обидела, то не страдаешь сутками и не работаешь).

Есть crm в которой есть план работ по каждому модулю - этот план должен соблюдаться(если нет объяснимых затыков) и отображаться прогресс в crm. GIT

Если оплата почасовая, то ставим Стахановца или прочий софт ( тем кому нечего скрывать свободно соглашаются). За выполнение определенных модулей - я знаю сколько, что и где стоит, надурить или затянуть сроки не получится

Частое общение в скайпе голосом, возможность отвечать на звонки по телефону если нет на месте.

Прочее: php, mysql, js, html, xml, api - знание yii или аналогичных фреймворков будет большим плюсом при выборе кандидата.

Умение разбираться в чужом коде

Скрипт состоит из множества модулей: например, парсинг xml, взаимодействие апи хостеров и т.п. многоуровневая сложная система