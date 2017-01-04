нужно написать универсальный модуль dle универсальный означает што можно добавлят любой сайт по html толка нужно настроит шаблон по html кодам .1. прокси 2. админка простенкий 3.шаблонный настройка как ...
Ищу PHP прогера. Цель - прогер даёт код
Требуется программист который хочет работать
Устал от программистов - запой, жена обидела, кошка окатилась... Такое чувство, что в мире остались только программисты с личными проблемами и запойные наркоманы.
Проект временный - не постоянный.
Главное требование: не наркоман и не алкаш ( может тесты просить высылать уже не знаю )))))) ), стабильная психика ( если жена обидела, то не страдаешь сутками и не работаешь).
Есть crm в которой есть план работ по каждому модулю - этот план должен соблюдаться(если нет объяснимых затыков) и отображаться прогресс в crm. GIT
Если оплата почасовая, то ставим Стахановца или прочий софт ( тем кому нечего скрывать свободно соглашаются). За выполнение определенных модулей - я знаю сколько, что и где стоит, надурить или затянуть сроки не получится
Частое общение в скайпе голосом, возможность отвечать на звонки по телефону если нет на месте.
Прочее: php, mysql, js, html, xml, api - знание yii или аналогичных фреймворков будет большим плюсом при выборе кандидата.
Умение разбираться в чужом коде
Скрипт состоит из множества модулей: например, парсинг xml, взаимодействие апи хостеров и т.п. многоуровневая сложная система
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