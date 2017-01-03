Модуль универсальный парсер для dle

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

нужно написать универсальный модуль dle   универсальный означает што можно добавлят любой сайт по html толка нужно настроит шаблон по html кодам

.1. прокси  

2. админка простенкий 

3.шаблонный настройка как у rss грабера  по html  значеть должын быт универсальным 

4.подержка допалнителных полей 

5.добавление новых сериалов   с главной странитсы или с категорий

6.кнопка атключение включение модуля и прокси

7.создание списка названий сериалов с сайта  донора в файле  проверка на дубликат с сайта и файла

8.возможность добавлять несколько сайтов доноров

DLEHTML
8 лет назад
vasily1
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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