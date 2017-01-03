Модуль универсальный парсер для dle

нужно написать универсальный модуль dle универсальный означает што можно добавлят любой сайт по html толка нужно настроит шаблон по html кодам

.1. прокси

2. админка простенкий

3.шаблонный настройка как у rss грабера по html значеть должын быт универсальным

4.подержка допалнителных полей

5.добавление новых сериалов с главной странитсы или с категорий

6.кнопка атключение включение модуля и прокси

7.создание списка названий сериалов с сайта донора в файле проверка на дубликат с сайта и файла

8.возможность добавлять несколько сайтов доноров