Требуется доработка плагинов на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

К нескольким галереям на различных сайтах нужно приладить такие эффекты, как смена фоток скроллом мыши и свайп на сенсорных экранах

JavaScript
8 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров