Необходимо сделать скрипт регулировки цен в базе данных. Всего будет 5 страниц, включая авторизацию. Сайт закрытый, первой страницей идёт авторизация. Интересует дальнейшее сотрудничество для введения новых функций и поддержания работоспособности проекта. ...
Нужна помощь с выгрузкой товаров с сайта на торговые площадки
Нужна помощь с выгрузкой товаров с сайта на торговые площадки РБ ( Яндекс Маркет, Deal.by, Shop.by, 1K.by и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать сайт на котором пользователь имел бы возможность запрашивать сведения из ГКН и ЕГРП росреестра. Сайт должен по api обращаться к росреестру и запрашивать данные. Подключить систему оплаты.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести сайт с одной панели хостинга таймвеб в другую.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделали Лендинг на Вордпресе через плагин Visual Composser.Сайт - astahovpro.ru . Проблема- плохая скорость загрузки сайта на пк и ещё хуже на телефоне (это при том что ещё не стоит метрика и не загружено ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья. Поздравляю всех вас с Новым 2017 годом. Счастья всем и здоровья. А теперь к делу. Запускаем шахматный портал через 2-3 недели. Нужно разработать 2 штуки для сайта, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Александр! Те услуги, которыми мы занимаемся, связаны с проверкой качества производимой продукции в КНР. Для примера представлю Вам сайты компаний-конкурентов: topframe.ru / asianinspector.ru. Пожелания по поводу дизайна сайта: все должно быть просто, ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется адаптировать сайт mb812.ru для корректного отображения на мобильных устройствах.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Вводная Есть сеть торговых точек, торгуют фастудом. У покупателей есть своя учётная карточка, через которую происходит оплата. Каждая карточка и транзакция персонифицирована, и мы можем определить, кто её совершил. Транзакция ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
email checker есть логин и пароль должен выводить результат на работоспособность сервер,порт,логин,парольВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Всем привет. Суть такова : Расшрира дает запрос на ботов Steam , парся содержимое их инвентаря, а далее , при наличии нужной нам вещи , выставленной в расширении, дает запрос на вывод. Подробнее ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад