Нужна помощь с выгрузкой товаров с сайта на торговые площадки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки202 просмотра

Нужна помощь с выгрузкой товаров с сайта на торговые площадки РБ ( Яндекс Маркет, Deal.by, Shop.by, 1K.by и т.д.

8 лет назад
Seomaks87
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$45
1 день
Игорь выполнил заказ быстро и качественно. Человек мастер своего дела. И дальше буду с ним работать. Большое спасибо!
Максим хороший заказчик. Задача была поставлена просто и понятно. Коммуникация на хорошем уровне. Оплата произведена своевременно.

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
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