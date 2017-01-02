Техническое задание на разработку скрипта

Вводная

Есть сеть торговых точек, торгуют фастудом.

У покупателей есть своя учётная карточка, через которую происходит оплата. Каждая карточка и транзакция персонифицирована, и мы можем определить, кто её совершил.

Транзакция проходит через нашу платёжную систему. Данные о заказе понадобятся для выполнения разработки скрипта. Их мы будем выдавать через наш API.

Каждый заказ даёт возможность нашему клиенту сделать ставку в системе.

Суть

(Макет находится в приложении)

Нужно создать Личный кабинет, в котором клиент сможет идентифицироваться по логину и паролю. Логин может быть в виде слова, почты или ID.

После того, как клиент заходит в личный кабинет, у него появляется таблица с его заказами (только за последние 21 день). Сделать ставку, соответственно, можно только за заказ, который был сделан в течении 21 дня.

Важно учитывать срок годности заказа.

Допустим, если заказ был сделан 19 дней назад, то у клиента есть возможность сделать при помощи него ставку только на следующие 2 дня.

Таблица отображает номер заказа, дата, время, содержание заказа и на какую сумму он купил. (Напомню, эти данные мы выдаём по API с нашей платёжной системы). Так же должен быть столбец, где указано, использован этот заказ в качестве ставки или нет. Если не был использован, то при нажатии на этот заказ дублируется функция «сделать ставку».

Визуально должно быть просто отличить погашенные заказы от непогашенных (самый оптимальный вариант – цветовое выделение).

Меню слева и справа должны быть легко изменяемыми, в случае если нам нужно будет добавить какой-то текст, пункт или ссылку.

Каждый день мы записываем видео с броском костей (2 игральных кубика).

Кидаются они 3 раза. Это видео нужно будет загружать в скрипт ежедневно (можно интегрировать с YouTube).

После загрузки видео, администратор вручную указывает выигрышные комбинации системы на текущий день. Эта процедура происходит ежедневно утром.

При нажатии «сделать ставку» или при нажатии на неиспользованный заказ, клиент вводит номер чека (если он выбрал заказ из таблицы, поле заполняется автоматически с нужными данными), свой логин, почту и телефон (желательно сделать так, чтобы была возможность свободно отключать и включать обратно какие-то поля), и делает ставку.

Происходит это в 3 этапа.

1 этап

Клиент выбирает, на какой из дней ему её сделать (выбрать можно любой из 21 дней, следующих за текущим). Как это будет реализовано – не важно. Можно выбирать как в виде календаря, так и при помощи введения числа/месяца.

Можно выбрать сразу несколько заказов для одной ставки (в таблице можно выбрать их галочками).

Если клиент делает ставку на несколько заказов одновременно, то система не должна давать возможность использовать старые заказы вместе с новыми, если истекает срок годности старых заказов.

К примеру, клиент хочет сделать ставку, используя 2 заказа. Один заказ был 18 дней назад, другой 2 дня назад. Система учитывает срок годности старейшего выбранного заказа, и клиент сможет поставить только на следующие 3 дня. 21-дневный срок не нарушается.

2 этап

Клиент выбирает тип ставки. От этого зависит выигрыш. Есть 7 возможностей ставки.

Ставка на угадывание первого броска

Ставка на угадывание второго броска

Ставка на угадывание третьего броска

Ставка на угадывание первого и второго броска

Ставка на угадывание первого и третьего броска

Ставка на угадывание второго и третьего броска

Ставка на угадывание всех 3 бросков

3 этап

После выбора типа ставки, на экране появляются 2 кубика, на которых покупатель выбирает комбинацию. Можно не визуализировать этот процесс в 3d, а просто менять картинки (изображения кубиков).

Напомню, что у 1 кубика – 6 вариантов выпадания. У двух – 21 вариант

Если пользователь угадал, то ему приходит оповещение на почту (либо запись в лк), и система оповещает о выигрыше администратора.

Подробнее о процедуре:

Ставки делаются пользователями заранее. Поэтому выигрышная ставка или нет станет известно только в следующие дни (в зависимости от того, на какой день была сделана ставка).

К примеру, пользователь поставил на 31 декабря 2017 года. В этот день утром бросаются кубики, администратор заливает видео и меняет выигрышную комбинацию. Как только он это сделает, система проверяет все ставки в системе, и если есть выигрыши, оповещается и система, и пользователь в автоматическом режиме.

При этом, и пользователь, и администратор должен видеть всю информацию по выигрышу. (личная информация о пользователе, детали заказа, тип ставки, на какое число и когда была сделана ставка, выбранная комбинация, тип выигрыша)