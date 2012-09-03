Требуется программист чтоб реализовать перевод сайта с 5.3 на 5.4/5.6. Приступать немедленно.
Поиск пользвоателей в buddypress
Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне как доделать дальше.
пример о чем я писал здесь http://love.kiev.ua/ в поле ваш город
https://wordpress.org/plugins/buddypress-xprofile-custom-fields-type/ нужно будет вписать дополнителный код в этот плагин, по скольку имено на нем состоит весь поиск
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