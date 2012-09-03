Требуется программист чтоб реализовать перевод сайта с 5.3 на 5.4/5.6. Приступать немедленно.
Скрипт копирования файлов с одного сервера на другой
С Наступившим!
Требуется написание php-скрипта (все в 1 файле) для переноса файлов с одного сервера на другой по FTP данным.
Нашел схожий вопрос: http://stackoverflow.com/questions/16886769/simple-ftp-transfer-and-edit-script
Пример интерфейса: funkyimg.com/i/2mU9N.png
Скрипт не должен завершать работу по timeout и проч., что-то подобное нашел тут:
http://justinpaulin.com/2012/09/03/a-simple-server-to-server-file-transfer-script-php/
Прошу указывать стоимость.
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