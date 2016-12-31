Небольшой сайт перенести на другое доменное имя

Есть небольшой интернет сайт, который необходимо перенести на другое доменное имя с сохранением существующего функционала (там есть некоторые формы для связи и тп), а также в тексте самого сайта изменить несколько названий. Адрес сайта: www.libertytaxi.nyc Принимаются любые предложения. Спасибо