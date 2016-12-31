Небольшой сайт перенести на другое доменное имя

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Закрыт8 заявок269 просмотров

Есть небольшой интернет сайт, который необходимо перенести на другое доменное имя с сохранением существующего функционала (там есть некоторые формы для связи и тп), а также в тексте самого сайта изменить несколько названий. Адрес сайта:    www.libertytaxi.nyc    Принимаются любые предложения. Спасибо

8 лет назад
tarasabc
Тарас 
52 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров