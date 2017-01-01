Нужна помощь в доработке скрипта.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки137 просмотров

Нужно сделать отображение фото категории материала. Как показано на фото, сделать форму входа более современной. За подробностью после заявки.

8 лет назад
hydralolz
Артем 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mrmax119
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$20
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mrmax119
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад