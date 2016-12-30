Нужен парсер вконтакте. Необходимо пропарсить id и ссылки на страницы пользователей. По ссылке типа https://vk.com/friends?act=find&c%5Bage_from%5D=20&c%5Bage_to%5D=40&c%5Bbday%5D=31&c%5Bbmonth%5D=12&c%5Bcity%5D=1&c%5Bcountry%5D=1&c%5Bname%5D=1&c%5Bphoto%5D=1&c%5Bsection%5D=people&c%5Bsex%5D=1&c%5Bstatus%5D=4

(параметры могу корректировать. (дату день рождения). Необходимо среди пользователей по списку(в приделах 2000 человек) найти людей с ссылкой на страницу мужу. (Статус, замужем за .......)http://prntscr.com/dpt7vt Это и есть те страницы которые нужно собрать. Вот видео:https://www.youtube.com/watch?v=FFyUohGX_wU&feature=youtu.be Все достаточно просто.