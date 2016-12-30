привет! мне надо создать cname запись я создал сайт на jimdo и купиль jimdopro вот https://www.sayohat.info я хочу White Label (cname запись) сможете сделать это кстати емаил для домена биз маил я никак немогу решить это проблемму и на емаиле пишет типа NS-записи настроены неверно и когда сам решил создать снаме CNAME-запись не может быть добавлена при наличии других записей на этом поддомене. что мне делать я жду ответа заранее спасибо