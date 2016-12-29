Страница товарного предложения не открывается

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Добрый день!

Требуется исправить замечание яндекс маркета - 

Выявлены нарушения Требований к рекламным материалам:

-Страница товарного предложения не открывается

При переходе на страницу товарного предложения открывается страница с ошибкой 404. 

Сайт на битриксе

8 лет назад
Glazovski
Евгений 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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