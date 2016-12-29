Автоматизация платежей Webmoney

Необходимо реализовать следующий функционал используя Webmoney:

Модератор выставляет счет Участнику №1 (средствами XML интерфейса), в счете реквизиты Участника №2. С возможностью проверки статуса оплаты данного счета Модератором

Т.е. Участник №1 должен заплатить напрямую, без посредников Участнику №2, а Модератор должен знать статус этого счета (успешно выставлен, оплачен или нет).

Модератор имеет сертификат Keeper WebPro. Участник №1 и Участник №2 могут иметь любой аттестат. Единственное что они могут настраивать, это добавить WMID Модератора в доверенные (при необходимости).

Интерфейс нужен примитивный. Только для проверки функционала. Формы для ввода:

WMID Участника №1

WMID Участника №2

Кошелек Участника №2

Сумма перевода

Кнопка – выставить счет

Кнопка – проверка статуса счета