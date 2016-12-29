Автоматизация платежей Webmoney

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо реализовать следующий функционал используя Webmoney:     

Модератор выставляет счет Участнику №1 (средствами XML интерфейса), в счете реквизиты Участника №2. С возможностью проверки статуса оплаты данного счета Модератором     

Т.е. Участник №1 должен заплатить напрямую, без посредников Участнику №2, а Модератор должен знать статус этого счета (успешно выставлен, оплачен или нет).     

Модератор имеет сертификат Keeper WebPro.  Участник №1 и Участник №2 могут иметь любой аттестат. Единственное что они могут настраивать, это добавить WMID Модератора в доверенные (при необходимости).   

Интерфейс нужен примитивный. Только для проверки функционала. Формы для ввода:     

WMID Участника №1     

WMID Участника №2     

Кошелек Участника №2     

Сумма перевода     

Кнопка – выставить счет     

Кнопка – проверка статуса счета

8 лет назад
smartm
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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