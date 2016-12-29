Здравствуйте, цель проекта создать сайт,дизайн сайта полностью готов, надо будет сделать только сам функционал. Суть сайта, человек заходит в систему регистрируется, платит предметами из игр CSGO или Dota2. Предметы переходят к нам на аккаунт.Также ...
Написать РНР скрипт выборки данных с последующим импортом в My SQL
Необходимо написать рнр-скрипт, который наполняет таблицу статистики. Затем делает выборку из статистики по заданным условиям и результат импортирует в др. базу данных.
Возможно применение др. языка программирования для данного ТЗ. Рассмотрю все, предложенные варианты.
Детальное ТЗ и дампы таблиц вышлю на емаил.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для сайта (Битрикс, Старт) необходимо для одного из пунктов верхнего меню сделать выпадающее меню, чтоб при наведении на вкладку выпадали четыре подменю (разделы). При наведении на вкладку открывается вкладка с названиями разделов. При ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Прикрутить платежную систему CyberPlat к движку DLE. Желательно чтоб ПС взаимодействовала с модулем Баланс ПользователяЗакрыт8 лет назад
Сайт (фриланс биржа) http://antworker.net/ Все модули и плагины на сайте уже установлены - нужно только настроить через админ панель! 1. Настроить список категорий заданий (категорий и под-категорий) 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ошибка связана с формой обратной заявки буду работать только с опытным человеком со старой регистрацией и хорошим отзывами 1000 рублей, приступить нужно прямо сейчас Оставляйте скайп!Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт - ww w. u vi pe . co m,и его русская версия - w w w. r u. u vi pe . c o m движок - opencart Требуется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу разработчика для доработки сайта на octoberCMS. Пишите стоимость часа работы и примеры работ на laravel или аналогичных фреймворках.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Доброго дня! Нужно внести небольшие изменения на сайт. 1.meridian96.ru (joomla 2.5) 1. В форме "отправить заявку" нет проверки телефона и емэйла http://prntscr.com/do0d75 Нужно сделать как на оформлении заказа, там все проверки есть. http://prntscr.com/dp67s4 2. ...Закрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужен php-скрипт, генерирующий 2 страницы из 1 текстового файла. 1-страница - Каталог с пагинацией. 2-страница - Страница просмотра видео. Пример текстового файла, фтп и всю остальную информацию передам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Подключить оплату тинькоф на сайт Оставляйте заявки, кто готов помочь Задание срочное.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад