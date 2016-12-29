Написать РНР скрипт выборки данных с последующим импортом в My SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок179 просмотров

Необходимо написать рнр-скрипт, который наполняет таблицу статистики. Затем делает выборку из статистики по заданным условиям и результат импортирует в др. базу данных.

Возможно применение др. языка программирования для данного ТЗ. Рассмотрю все, предложенные варианты.

Детальное ТЗ и дампы таблиц вышлю на емаил.

SQL
8 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

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