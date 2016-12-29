Интегрировать ПС cyberplat в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Прикрутить платежную систему CyberPlat к движку DLE.

Желательно чтоб ПС взаимодействовала с модулем Баланс Пользователя

DLE
8 лет назад
wilsonw
Рман 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров