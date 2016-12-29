Надо переписать Существующий код Javascript так чтоб как будто с нуля. https://github.com/ruby232/slideme Надо переписать именну часть которая отвечает за слайдеры.
Небольшие доработки по сайту
Доброго дня! Нужно внести небольшие изменения на сайт. 1.meridian96.ru (joomla 2.5)
1. В форме "отправить заявку" нет проверки телефона и емэйла http://prntscr.com/do0d75
Нужно сделать как на оформлении заказа, там все проверки есть. http://prntscr.com/dp67s4
2. Контентная часть внутренних страниц шире чем главная. Нужно сделать как на главной.http://prntscr.com/dp6ak0 http://prntscr.com/dp6ao0
3. После отправки сообщений из любой формы, нужно сделать обновление страницы иначе немного подвисает все.
4. Высота данного блока http://prntscr.com/dp69by меняется на несколько пикселей на внутренних страницах, http://prntscr.com/dp69hg нужно сделать одинаковой на всех.
5. Нужно сделать округление до двух знаков после запятой по правилам округления, почему то не работает в корзине http://prntscr.com/do0gqm
6. В колбэке (у нас отдельный модуль) при дозвоне можно заменить эту http://prntscr.com/do0qx9 и этуhttp://prntscr.com/do0r56 записи на:"Ваши данные получены, мы скоро с вами свяжемся." и фон зеленый убрать.
8. Само это окно после данной записи должно пропадать. Оно так и происходит, но оно потом снова появляется. Постарался по кадрам и времени показать http://prntscr.com/do0spj http://prntscr.com/do0szehttp://prntscr.com/do0t3v Можно сделать чтобы оно второй раз не появлялось? а то не очень понятно для чего это.
9. И на данном окне можно текст и кнопки выровнять по центру? http://prntscr.com/do0tyq и сделать чтобы оно автоматически не скрывалось.
Покажу какие именно файлы нужно править)
Нужно сделать это сегодня.
Заявки фрилансеров
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