Доработки по Opencart

Доброго времени суток!

Нужны доработки для интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2

В задании 40 с небольшим пунктов по мелким доработкам. Каждый пункт при знании дела, займет не более 2-3 минут.

Из сложного надо установить и настроить 2 модуля (для них нужны будут небольшие доработки). И еще 2 пункта будет над которыми надо посидеть.

Срок 2 дня (желательно уложиться в 1 день).

Бюджет 4000 руб. (те кто напишет что мало или еще что. сперва ТЗ посмотрите. Там пункты на 2-3 минуты времени. Думаю 50 руб. за 2-3 минуты это очень достойная оплата).

ТЗ скину в личку