Доработки по Opencart

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки157 просмотров

Доброго времени суток!

Нужны доработки для интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2

В задании 40 с небольшим пунктов по мелким доработкам. Каждый пункт при знании дела, займет не более 2-3 минут. 

Из сложного надо установить и настроить 2 модуля (для них нужны будут небольшие доработки). И еще 2 пункта будет над которыми надо посидеть.

Срок 2 дня (желательно уложиться в 1 день). 

Бюджет 4000 руб. (те кто напишет что мало или еще что. сперва ТЗ посмотрите. Там пункты на 2-3 минуты времени. Думаю 50 руб. за 2-3 минуты это очень достойная оплата).

ТЗ скину в личку

Opencart
8 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$65
1 день
Сергей, выполнил свою работу на 150%. Второй раз работаем с ним, и второй раз все замечательно. Задание было большое, было пару-тройку довольно сложных задач. Сергей сидел до упорного, разбирался в проблеме, что очень приятно. Да и сам по себе человек приятный в общении и без заморочек. Ратует за ваш проект, а не работает лишь бы по быстрей избавиться. Серег, БОЛЬШОЕ тебе человеческое Спасибо за твою работу!
Рамиз, спасибо за интересный проект! Очень приятно было с тобой работать и решать порой "непосильные" задачи. С коими справились) Пожалуй, один из лучших заказчиков на веблансере, который мне встречается. Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад