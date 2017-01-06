Есть проект на Python/Django нужно внести правки. Список правок docs.google.com/document/... В заявке жду 1-2 проекта из портфолио, цену и сроки. Просьба не писать, если не прочитали ТЗ. Оплата по приему ...
Доработки по Opencart
Доброго времени суток!
Нужны доработки для интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2
В задании 40 с небольшим пунктов по мелким доработкам. Каждый пункт при знании дела, займет не более 2-3 минут.
Из сложного надо установить и настроить 2 модуля (для них нужны будут небольшие доработки). И еще 2 пункта будет над которыми надо посидеть.
Срок 2 дня (желательно уложиться в 1 день).
Бюджет 4000 руб. (те кто напишет что мало или еще что. сперва ТЗ посмотрите. Там пункты на 2-3 минуты времени. Думаю 50 руб. за 2-3 минуты это очень достойная оплата).
ТЗ скину в личку
Выбранный исполнитель
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