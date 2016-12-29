Есть проект на Python/Django нужно внести правки. Список правок docs.google.com/document/... В заявке жду 1-2 проекта из портфолио, цену и сроки. Просьба не писать, если не прочитали ТЗ. Оплата по приему ...
Задача по скидкам Ubercart (Drupal 6).
Всем привет! Сайт http://xn--80aqddhhcx4h1a.xn--p1ai/
В Ubercart создали скидки 3%, 7%, 10% от суммы заказа (от 7500 рублей, от 15000 рублей и от 30000 рублей соответственно).
Но есть и другие скидки ни от суммы общего заказа, а конкретно для разных категорий товаров.
Чтобы учитывались все скидки ставится здесь https://yadi.sk/i/xHdjJO3A35ai9P галочка "Могут быть объединены с другими скидками".
Сначала вычитаются скидки для конкретных категорий товаров, а потом из оставшейся суммы вычитаются скидки от общей суммы заказа (3%, 5%, 10%).
Все работает!
Но при некоторых условиях скидки 3%, 7%, 10% могут применяться одновременно, так как все они подходят под условия получения скидки!
Если сумма заказа (после вычета скидок по конкретным категориям) больше 30000 рублей (т.е. больше 7500, больше 15000, больше 30000), то применяются все 3 скидки 3%, 7%, 10%
Если сумма заказа (после вычета скидок по конкретным категориям) больше 15000 рублей (т.е. больше 7500, больше 15000), то применяются скидки 3%, 7%
Если сумма заказа (после вычета скидок по конкретным категориям) больше 7500 рублей, то применяются только скидка 3%
Как сделать так, чтобы скидки 3%, 7%, 10% не применялись одновременно? Т.е. как их взаимоисключить?Текущие модули скидок это не позволяют сделать.
Если убрать галочку "Могут быть объединены с другими скидками", то скидки по конкретным категориям товаров и скидки от общей суммы заказа тоже не будут работать одновременно. А это уже неправильно. Значит, галочку убирать нельзя!
Какое решение проблемы можете предложить? Пока ничего не нагуглил, да и времени нет разбираться.
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