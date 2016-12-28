Юридическая маркетинг платформа

К нам в команду мы ищем Drupal7/8 разработчика для разработки новых и поддержки существующих проектов.

Отдел друпала работает как над клиентскими проектами, так и над своим SaaS продуктом – маркетинг платформой для юридических компаний в США. Проект построен на базе Drupal 7, с применением лучших практик разработки в Drupal Community. Больше деталей сможем рассказать при личной беседе.

Из технологий – работаем с PHP5.6/7, MySQL, Amazon (S3, ElasticSearch), Solr, Memcached, Docker, Jenkins (для деплоя), Git. Интегрируемся со сторонними системами.

Работа долгосрочная.