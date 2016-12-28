Необходимо синхронизировать аккаунт на интернет-аукционе meshok.ru с магазином, построенном на базе CMS Opencart с помощью предоставленного API: https://meshok.ru/help_api.php ТЗ доступно по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53507942/tz_meshok_oc.pdf
Интеграция сайта Битрикс + sletat.ru через API
На данный момент имеется сайт на Битрикс+коробочное дополнение - webmediaform.toursite
Рассматриваем варианты интеграции с существующим сайтом в первую очередь.
Будет много разных задач, в основном все банальные и простые.
Интересуют предложения с ценами и сроками, относительными/приблизительными.
В качестве примера можно ориентироваться на такую задачу:
Составить и загрузить файл для импорта разделов. Только страна-город/курорт. Под данную структуру наше дополнение(смотри выше, оно есть в марктплейс) отлично подходит, фактически нужно: распарсить xml файл http://module.sletat.ru/Dictionaries.xml составить правильный файл импорта и загрузить его. И соответственно в импортируемое содержание данных страниц, нужно вставлять результаты поиска по соответствующим направлениям. Данные о турах должны передаваться по API JSON.
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