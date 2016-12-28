Интеграция сайта Битрикс + sletat.ru через API

На данный момент имеется сайт на Битрикс+коробочное дополнение - webmediaform.toursite

Рассматриваем варианты интеграции с существующим сайтом в первую очередь.

Будет много разных задач, в основном все банальные и простые.

Интересуют предложения с ценами и сроками, относительными/приблизительными.

В качестве примера можно ориентироваться на такую задачу:

Составить и загрузить файл для импорта разделов. Только страна-город/курорт. Под данную структуру наше дополнение(смотри выше, оно есть в марктплейс) отлично подходит, фактически нужно: распарсить xml файл http://module.sletat.ru/Dictionaries.xml составить правильный файл импорта и загрузить его. И соответственно в импортируемое содержание данных страниц, нужно вставлять результаты поиска по соответствующим направлениям. Данные о турах должны передаваться по API JSON.