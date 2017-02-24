Доработка проекта Yii2 этап 2

$395
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка197 просмотров

Список задач в личке исполнителя.

Yii
8 лет назад
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$395
14 дней
Завершили 2-й этап сотрудничества. Работой Алексея остался доволен, будем продолжать.
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Рад буду новым задачам!

Заявки фрилансеров

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад