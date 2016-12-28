Интегрировать на opencart 2.0+ выгрузку 1С и Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок125 просмотров

Собственно вот и задача состоит из 2-х частей 

1) 1с – автоматическая выгрузка товаров, или полуавтоматическая 

2) Вывод магазина на опенкарт в яндекс.маркет и размещения товаров из интернет-магазина в яндекс.маркет 

Интересуют способы и стоимость, как отдельно так и  вместе

Opencart
8 лет назад
jantar
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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