Нужно скопировать функционал вебкамеры Покажу пример. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Задание срочное.
Интегрировать на opencart 2.0+ выгрузку 1С и Яндекс.Маркет
Собственно вот и задача состоит из 2-х частей
1) 1с – автоматическая выгрузка товаров, или полуавтоматическая
2) Вывод магазина на опенкарт в яндекс.маркет и размещения товаров из интернет-магазина в яндекс.маркет
Интересуют способы и стоимость, как отдельно так и вместе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен человек с опытом работы на Ruby on Rails пишите свои предложение и стоимость часа работыЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт на ocStore 2.1 шаблон XDS coloring. 1. Скорректировать отображения модуля новостей на главной (сейчас кривая верстка.) 2. Изменить шаблон главной страницы, добавить паралакс блок с формой отправки заявки. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
есть интернет магазин на ocstore 2.3.0.2 и есть поставщик при запросе на синхронизацию с поставщиком прислали файл xml нужно это дело соединить с и-мВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача: Есть сайт, на котором пользователи отправляют формы. Все данные с отправленных форм попадают базу данных, где аккуратно разбиты по полям. Также есть скрипт, который может выгружать все заполненные формы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо увеличить скорость работы сайта. По гугл спит вывести все страницы в зеленую зону, исправить конфликты скриптов. После оптимизации сайт визуально не должен стать хуже и весь функционал должен быть рабочим соответственно. b-plitka.ruЗакрыт8 лет назад
Сайт на wordpress, доска объявлений. Отдельным плагином сейчас настроена и работает оплата услуг через Единую кассу (walletone.com), нужно вместо Единой кассы сделать interkassa (interkassa.com).Закрыт8 лет назад
Сайт gudermesuo.ru постоянно ломают. Хостер блокирует сайт за рассылку. Надо почистить от вирусов и устранить уязвимости. Естественно нужны гарантии, что повторно его не ломанут.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть страница бронирования на PHP, простой самописный скрипт на 1 странички, надо подправить следующие: - сделать возможность исключать конкретные дни из списка доступных дней - исправить ошибку, при которой все даты ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте, указанном в ТЗ, не открывается мобильная версия сайта. Проблемы наступили после переноса сайта с одного хостинга на другой. Могу предоставить бэкапы и доступы FTP-клиента.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад