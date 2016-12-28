Интегрировать на opencart 2.0+ выгрузку 1С и Яндекс.Маркет

Собственно вот и задача состоит из 2-х частей

1) 1с – автоматическая выгрузка товаров, или полуавтоматическая

2) Вывод магазина на опенкарт в яндекс.маркет и размещения товаров из интернет-магазина в яндекс.маркет

Интересуют способы и стоимость, как отдельно так и вместе