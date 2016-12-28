Нужно скопировать функционал вебкамеры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нужно скопировать функционал вебкамеры

Покажу пример. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

Задание срочное.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров