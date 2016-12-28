Wordpress настроить оплату через interkassa вместо Единой кассы.

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Сайт на wordpress, доска объявлений.

Отдельным плагином сейчас настроена и работает оплата услуг через Единую кассу (walletone.com),

нужно вместо Единой кассы сделать interkassa (interkassa.com).

WordPress
8 лет назад
vcevmecte
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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