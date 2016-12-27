Правки

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок136 просмотров

Доброе утро!

Требуется внести незначительные правки на сайт. Движок WP. Сделать нужно как можно оперативнее.

Так же приветствуются познания в  seo. Хотя бы азы, дабы продвинуть сайт на первоначальном этапе.

Спасибо

WordPress
8 лет назад
ramses90
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров