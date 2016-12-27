Getresponse API интеграция

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Закрытнет заявок98 просмотров

Есть код, сказали в поддержке что его нужно установить на страницу, какую не знаю. Так как система Tigerrr арендуется доступ есть только к главной странице и CSS . На эту ли страницу нужно устанавливать этот код? http://breyfbiznes.tigerrr.com/page/oldmi/

Ответ поддержки :

все контакты, добавленные с помощью API, по умолчанию имеют статус автоответчика 'Неактивный'. Чтобы добавить такой контакт в цикл, Вам нужно

использовать специальный параметр "cycle_day". Если Вы хотите добавить контакты в самое начало цикла, укажите этот параметр со значением 0.

Пример кода с параметром 'cycle_day’:

$client->add_contact(

$api_key,

array(

'campaign' => $CAMPAIGN_ID,

'name' => 'Name',

'email' => '[email protected]',

'cycle_day' => 0

)

);

CSS
8 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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