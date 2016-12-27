Шаблон для Content Downloader

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки145 просмотров

Необходимо написать шаблон Content Downloader для парсинга online игр.

На выходе ексель файл со следующими данными:

1. Название

2. Категории

3. Описание

4. Ссылка на изображение (+загружать в локальную папку)

5. Ссылка на флешку (+загружать в локальную папку)

8 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dimka-se
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Проект выполнен на отлично, быстро и качественно! Рекомендую
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

dimka-se
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад