Необходима программа-навигатор под Android с возможностью экспорта/импорта карт, возможностью использования внешних GPS приемников и доп функциями, используемыми в сельском хозяйстве: 1. Возможность разбивки произвольных областей на карте на поля. 2. Возможность ...
Шаблон для Content Downloader
Необходимо написать шаблон Content Downloader для парсинга online игр.
На выходе ексель файл со следующими данными:
1. Название
2. Категории
3. Описание
4. Ссылка на изображение (+загружать в локальную папку)
5. Ссылка на флешку (+загружать в локальную папку)
Выбранный исполнитель
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