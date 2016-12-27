Нужно сделать парсер сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок158 просмотров

http://ryazan.it-pomosh.ru 

Аналогичный сайт сделать копию и посадить на Joomla или Wordpress 

Доступа к сайту нет/ 

JoomlaWordPress
8 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров