Необходима программа-навигатор под Android с возможностью экспорта/импорта карт, возможностью использования внешних GPS приемников и доп функциями, используемыми в сельском хозяйстве: 1. Возможность разбивки произвольных областей на карте на поля. 2. Возможность ...
Нужно сделать парсер сайта на Joomla
Аналогичный сайт сделать копию и посадить на Joomla или Wordpress
Доступа к сайту нет/
Заявки фрилансеров
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