Нужно сделать парсер сайта на Joomla

Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger 1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права 2. сделать не блошие изменения в дизайне, 3. сделать уникалный прект чтоб он ...