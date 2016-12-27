Картинки в случайном порядке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки99 просмотров

Есть 10 картинок с адресами http://site.ru/images/1.jpg, ..., http://site.ru/images/10.jpg

Нужно реализовать на javascript, чтобы при каждой загрузке страницы они появлялись на ней в случайном порядке

JavaScript
8 лет назад
steel1945
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и в срок
Спасибо за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад