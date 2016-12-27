Доработка и настройка в AmoCRM

Нужно доработать AmoCRM

1) нужно добавить в срм переписки в WhatsApp и Telegram, а также Инстаграм Директ

2) дописать автоматическую отправку СМС-уведомлений клиенту и E-mail при переходе на определенный этап воронки

3) исправить то, что при заявке с сайта контакт не создается, а создается сделка

4) помощь в правильной работы АТС в CRM online РВХ