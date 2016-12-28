Требуется разработать модуль для OcStore 1.5.5.1.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки149 просмотров

Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ручное добавление и обновление  из xml файла еще одного партнера

ocStore
8 лет назад
seo-bisness
Руслан 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров