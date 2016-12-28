Требуется разработать модуль для OcStore 1.5.5.1.2

Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ручное добавление и обновление из xml файла еще одного партнера