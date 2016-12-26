Исправить ошибку в PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

1. После обновления темы вордпресса некоторые страницы на сайте, в частности контакты обрываются неожиданно так и не сгенерировав страницу полностью (окончание страницы на скрине). Это может быть связано с тем что в тему c обновлением добавлен VisualComposer либо с Google Map API Key хотя он и сгенерирован верно. Нужно разобраться 2. На хостинге все SQL базы и папки генерированы автоматически. Необходимо удалить ненужные и переименовать нужные чтобы все работало.

PHPSQLWordPress
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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