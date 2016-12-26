Внесение правок в работу сайта / Редактирование сайта

Необходимо внести правки в работу существующего сайта-визитки.

http://soya-ua.com/

Кратко касательно характера правок:

- удаление большего количества страниц и сокращение вкладок меню на половину(в сумме сайт значительно сократиться по информативности и останется 7 вкладок)

- замена некоторых фотографий

- вставка баннера

- замена английского текста статей на исправленный (вычитанный уже, безграмматических ошибок)

Пароли для доступа к сайту будут предоставлены. Необходим человек, которыйне только внесет правки, но так же рассмотрит долгосрочное сотрудничество по

поддержанию сайта, обновлению контента статьями от редакторов и в перспективе

разработает новые сайты для филиалов компании.

Цена договорная.