Добрый день! Первое. Установили плагин импорта купонов но почему то купоны на сайте так и не появились( Необходимо разобраться и настроить работу плагина http://bit.ly/2i9SLXt наш сайт - http://bit.ly/2iw2XWA ...
Внесение правок в работу сайта / Редактирование сайта
Необходимо внести правки в работу существующего сайта-визитки.
Кратко касательно характера правок:
- удаление большего количества страниц и сокращение вкладок меню на половину(в сумме сайт значительно сократиться по информативности и останется 7 вкладок)
- замена некоторых фотографий
- вставка баннера
- замена английского текста статей на исправленный (вычитанный уже, безграмматических ошибок)
Пароли для доступа к сайту будут предоставлены. Необходим человек, которыйне только внесет правки, но так же рассмотрит долгосрочное сотрудничество по
поддержанию сайта, обновлению контента статьями от редакторов и в перспективе
разработает новые сайты для филиалов компании.
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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