Срочно: Программист на Yii2

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки199 просмотров

Для проекта detalika.ru  (на YII2 + PostgreeSQL)  требуется написать функционал по регистрации посетителей в личном кабинете.

ТЗ в приложении.

Ссылка на прототип: http://q0f0si.axshare.com/

Работа через репозиторий в  GIT

Если есть вопросы, задавайте, обсудим.

GitYii
8 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

morningTea
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$120
4 дня
Все прошло успешно, всегда на связи, хорошая коммуникация.
Всё отлично. Подробное ТЗ. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

morningTea
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад