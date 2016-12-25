Срочно сделать 3 задачи на битриксе.

Срочно надо закончить магазин на битриксе.

мне надо к завтра, сделать указанные ниже задачи.

хочу отдать каждому человеку по одной задаче, нужно 2-3 человека.

Ищу людей, желающих работать, кому нужны деньги на новый год.

Сразу пишите вашу оценку, что делали последнее на битриксе, так же показывайте что делали.

Проект актуален пока висит, много автоответов, поэтому жду тех самых кто будет работать.

Не интересую люди с большим кол-вом отзывов, не интересуют с минусами, не интересуют только созданные аккаунты, не интересуют посредники.

Оплата по-задачно, сразу по факту сдачи. WMR, WMZ, Яндекс.

Все верстка есть, проект развернут, каталог работает.

Актуальные Задачи:

1. сделать авторизацию, регистрацию и напоминание пароля.

регистрация http://joxi.ru/RmzVGObTkDBkmO

вход http://joxi.ru/V2Vg9kdHQR3xAv

напоминание http://joxi.ru/xAeOKlvhOKjVmy

2. оформить корзину оформления заказа

http://joxi.ru/Y2LE9LKulzpGA6

на шагах оформления (доставка и оплата, подключить любые стили из любой дефолтной темы, главное корзина)

3. натянуть верстку личного кабинета

и реализовать страницу персональных предложений (обычные торговые предложения, добавляем в них поле указать пользователя или пользователю указать айди предложения или выбрать из списка).

сам каталог есть, все работает, сами предложения это вид каталога, к которому фильтруем привязанные товары к пользователю.

кабинет http://joxi.ru/KAgXa9PUBDv8rl

персональные предложения http://joxi.ru/nAyMG3biLD1LAZ

как я говорил ранее верстка вся есть, верстка адаптивная.

каталог реализован.

вопрос риторический, кому нужна деньги и кто готов сделать?

сделка с прямой оплатой или сбр.