Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/ Условие 1. Голосовать за номинанта можно только один раз. 2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций. 3. Фильтр по "кукис". ...
Срочно сделать 3 задачи на битриксе.
Срочно надо закончить магазин на битриксе.
мне надо к завтра, сделать указанные ниже задачи.
хочу отдать каждому человеку по одной задаче, нужно 2-3 человека.
Ищу людей, желающих работать, кому нужны деньги на новый год.
Сразу пишите вашу оценку, что делали последнее на битриксе, так же показывайте что делали.
Проект актуален пока висит, много автоответов, поэтому жду тех самых кто будет работать.
Не интересую люди с большим кол-вом отзывов, не интересуют с минусами, не интересуют только созданные аккаунты, не интересуют посредники.
Оплата по-задачно, сразу по факту сдачи. WMR, WMZ, Яндекс.
Все верстка есть, проект развернут, каталог работает.
Актуальные Задачи:
1. сделать авторизацию, регистрацию и напоминание пароля.
регистрация http://joxi.ru/RmzVGObTkDBkmO
вход http://joxi.ru/V2Vg9kdHQR3xAv
напоминание http://joxi.ru/xAeOKlvhOKjVmy
2. оформить корзину оформления заказа
на шагах оформления (доставка и оплата, подключить любые стили из любой дефолтной темы, главное корзина)
3. натянуть верстку личного кабинета
и реализовать страницу персональных предложений (обычные торговые предложения, добавляем в них поле указать пользователя или пользователю указать айди предложения или выбрать из списка).
сам каталог есть, все работает, сами предложения это вид каталога, к которому фильтруем привязанные товары к пользователю.
кабинет http://joxi.ru/KAgXa9PUBDv8rl
персональные предложения http://joxi.ru/nAyMG3biLD1LAZ
как я говорил ранее верстка вся есть, верстка адаптивная.
каталог реализован.
вопрос риторический, кому нужна деньги и кто готов сделать?
сделка с прямой оплатой или сбр.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
в проект getfunded.pro/-платформа коллективных инвестиций требуется исполнитель. Разработка на livestreet,есть база,поэтому человек должен хорошо разбираться в чужом коде Работа через безопасную сделку Примерный список задач 1 Создание и базовое редактирование проекта (основные свойства, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
нужно натянуть лендинг на livestreet cms 1. Нужно сделать регистрацию пользователя – форма вступить в клуб. Форма должна работать через AJAX. Также надо сделать валидацию полей формы: если поле не заполнено или ...Закрыт8 лет назад
Доброго времени суток В связи с изменением домена, изменились дизайн и хостинг. Поэтому необходимо срочно сменить дизайн (сайта wordpress) и доработать остальные функционалы. Дизайн уже имеется, вёрстка и натяжка тоже выполнены. ...Закрыт8 лет назад
Подробности в личкуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Как я понял решение уже готово. Сколько будет стоитьЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток, Фрилансеры! Нужен человек, который создаст сайт- одностраничник с рабочим функционалом Указывайте цену за один сайт.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Вот есть сайт https://greaterskies.com/prepare.html#tab4 , в нем раздел Personalize. В этом разделе есть 2 поля вода, когда водишь в верхней части текст отображается в левом box под картинкой, когда в нижней, под чертой. Работа заключается ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Не корректно работает шаблон в телефоне - не прокручивается пальцем http://xn-----7kchcnewpslliqibb1affu.xn-----8kcnh2ahscj7fk4g.xn--p1ai/Закрыт8 лет назад
Для разработки стартапа в команду требуется PHP ( Node.js) разработчик Необходимые навыки: Отличное понимание структуры фреймворка Laravel 5 совместно с использованием Angular.js Опыт использование Angular UI routing Хорошее ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад