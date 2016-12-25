PHP ( Node.js) разработка сервиса работы с bitcoin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Для разработки стартапа в команду требуется PHP ( Node.js) разработчик

Необходимые навыки:

Отличное понимание структуры фреймворка Laravel 5 совместно с использованием Angular.js

Опыт использование Angular UI routing

Хорошее знание Node.js

Умение работать с внешними API (соц.сети, платежные системы и тд.)

Уверенная работа с SQL базами данных

Навыки работы с git

Опыт работы с blockchain api

Что предлагаем:

Удаленная разработка проекта ( фиксед прайс) и дальнейшая поддержка

Сотрудничество на других проектах ( фуллтайм, работа с окладом)

Будет плюсом:

Опыт со Steam API (Dota 2, CS) клиентом даже на уровне пользователя

Разработка ботов которые используют STEAM API.

Разработка игровых сервисов что используют STEAM API

AngularGitLaravelNode.jsPHPSQL
8 лет назад
shooter777
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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