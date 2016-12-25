Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/ Условие 1. Голосовать за номинанта можно только один раз. 2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций. 3. Фильтр по "кукис". ...
PHP ( Node.js) разработка сервиса работы с bitcoin
Для разработки стартапа в команду требуется PHP ( Node.js) разработчик
Необходимые навыки:
Отличное понимание структуры фреймворка Laravel 5 совместно с использованием Angular.js
Опыт использование Angular UI routing
Хорошее знание Node.js
Умение работать с внешними API (соц.сети, платежные системы и тд.)
Уверенная работа с SQL базами данных
Навыки работы с git
Опыт работы с blockchain api
Что предлагаем:
Удаленная разработка проекта ( фиксед прайс) и дальнейшая поддержка
Сотрудничество на других проектах ( фуллтайм, работа с окладом)
Будет плюсом:
Опыт со Steam API (Dota 2, CS) клиентом даже на уровне пользователя
Разработка ботов которые используют STEAM API.
Разработка игровых сервисов что используют STEAM API
Заявки фрилансеров
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