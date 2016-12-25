Восстановить отображение заголовков на сайте

Есть вот такая страница http://www.rusles-perm.ru/uslugi_i_ceny сайта на ModX Evolution. Нужно чтобы по нажатию на ссылки пользователь не переходил на другую страницу, а содержимое этой страницы подгружалось на текущую страницу. Механика отображения должна быть примерно ...