Функционал отправки формы

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Реализована передача данных с помощью sessionStorage. 

Проблема – на iPhone 5 Safari не работает. Нужно оживить.

Быстрая работа с быстрой оплатой и отзывом.

8 лет назад
329gte
Андрей 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров