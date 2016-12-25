Есть макет: https://ecdevelopers.com/samples/flowvapor/HomepageDesign.jpg Его нужно сверстать (используя Bootstrap) и натянуть на существующий сайт: http://flowvapor.ecdevelopers.com/ Требования по адаптивности: 1. Для разрешений екрана меньше 1200px: самостоятельно подумать над адаптивностю и сделать ее, имея PSD для desktop версии. ...
Функционал отправки формы
Реализована передача данных с помощью sessionStorage.
Проблема – на iPhone 5 Safari не работает. Нужно оживить.
Быстрая работа с быстрой оплатой и отзывом.
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