Функционал отправки формы

Есть макет: https://ecdevelopers.com/samples/flowvapor/HomepageDesign.jpg Его нужно сверстать (используя Bootstrap) и натянуть на существующий сайт: http://flowvapor.ecdevelopers.com/ Требования по адаптивности: 1. Для разрешений екрана меньше 1200px: самостоятельно подумать над адаптивностю и сделать ее, имея PSD для desktop версии. ...