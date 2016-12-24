Необходимо внести изменения в код страницы (php+mysql): http://atlastravel.com.ua/PAGES/hot.php таким образом, чтобы производилась поэтапная подгрузка контента из базы по мере прокрутки страницы пользователем, по аналогии с сайтом: http://www.discount-travel.com.ua/ Условия: 1. ...
Нужно ограничить кол-во писем для отправки в постфикс
Нужно ограничить кол-во писем для отправки в постфикс
прописал такое и не помогает.
подскажите правильные настройки postfix чтобы отправлялось максимальное кол-во писем в N период времени или с какойто задержкой при отправке каждого последующего письма тоесть таймауты
прописал вот так
anvil_rate_time_unit = 600s
smtpd_client_message_rate_limit = 1
smtpd_client_connection_count_limit = 2
smtpd_destination_concurrency_limit = 1
smtpd_destination_rate_delay = 200s
smtpd_destination_recipient_limit = 3
initial_destination_concurrency = 1
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