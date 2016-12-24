Нужно ограничить кол-во писем для отправки в постфикс

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок140 просмотров

Нужно ограничить кол-во писем для отправки в постфикс

прописал такое и не помогает.

подскажите правильные настройки postfix чтобы отправлялось максимальное кол-во писем в N период времени или с какойто задержкой при отправке каждого последующего письма тоесть таймауты

прописал вот так

    anvil_rate_time_unit = 600s

    smtpd_client_message_rate_limit = 1

    smtpd_client_connection_count_limit = 2

    smtpd_destination_concurrency_limit = 1

    smtpd_destination_rate_delay = 200s

    smtpd_destination_recipient_limit = 3

    initial_destination_concurrency = 1

8 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров